Lazio-Juventus, Vlahovic di nuovo in gruppo: titolare o in panchina? Le ultime sull’attaccante bianconero

Lazio vs Juventus

La Juventus si appresta a giocare una sfida fondamentale contro la Lazio: le condizioni di Vlahovic a pochi giorni dal match.

Sarà una sfida che metterà in palio punti pesantissimi, quella che nel 36° turno di campionato vedrà opposte la Lazio e la Juventus.

Le due squadre si presenteranno infatti al match in programma sabato allo stadio Olimpico, a pari punti e in piena lotta per una qualificazione alla prossima Champions League.

Un vero e proprio scontro diretto, oltre che un bivio forse decisivo, quando poi mancheranno solo due giornate al termine del torneo.

La marcia di avvicinamento alla gara è stata caratterizzata, in casa bianconera, dai dubbi relativi alle condizioni di Dusan Vlahovic.

Come sta l’attaccante serbo e sarà della partita?