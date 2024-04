Lazio-Juventus dove vederla: Mediaset, Sky, DAZN o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio e Juventus si affrontano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Coppa Italia 2023-2024 si avvicina a grandi passi al suo epilogo, al termine di un lunghissimo percorso iniziato lo scorso 5 agosto. A contendersi il trofeo sono rimaste in quattro squadre e la prima a staccare il pass per la finalissima che si giocherà all’Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio, sarà una tra Lazio e Juventus.

A poco più di venti giorni dalla semifinale di andata, le due squadre si ritroveranno in campo per affrontarsi nella sfida di ritorno che decreterà quale sarà a prolungare il suo cammino e ad accedere dunque all’ultimo atto del torneo.

Ogni discorso qualificazione è ovviamente ancora aperto, anche se i bianconeri si presenteranno all’appuntamento forti del vantaggio ottenuto nel ‘primo round’.

La semifinale di andata ha visto infatti la Juventus imporsi per 2-0 grazie alle reti siglate nella ripresa da Chiesa (al 50’) e Vlahovic (al 64’).

Come è noto, quello delle semifinali è l’unico turno della competizione che si gioca con la formula andata/ritorno: come accaduto nelle ultime edizioni, i goal in trasferta non ‘valgono doppio’ e in caso di parità complessiva al 90’ della seconda sfida, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto affronterà in finale una tra Fiorentina ed Atalanta.

Di seguito tutte le info sulla partita tra Juventus e Lazio di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.