Lautaro patteggia per la bestemmia: la FIGC svela, multato l'argentino

Si conclude con il patteggiamento di Lautaro Martinez il tormentone sulle bestemmie pronunciate dopo la partita contro la Juventus.

Due mesi dopo Juventus-Inter e tutto il caos post partita, la FIGC ha annunciato che Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha deciso di patteggiare in seguito alle bestemmie pronunciate in campo, beccate in tv dal labiale del giocatore ma che non hanno portato alla squalifica dell'argentino vista la mancanza di audio.

In vista della partita contro il Napoli si era parlato tantissimo della possibile squalifica di Lautaro causa bestemmia (da regolamento in Italia conducono di solito allo stop di un turno), ma Martinez era sceso comunque in campo nel big match Scudetto contro i partenopei vista la mancanza dell'audio tv al momento della ripresa.

Ora il patteggiamento di Lautaro Martinez, come svelato dalla FIGC in una nota ufficiale pubblicata sul proprio portale nel pomeriggio di lunedì 7 aprile.