Lautaro gioca o no Torino-Inter? Le condizioni dell'argentino e chi ci sarà in attacco tra i nerazzurri

Inter impegnata sul campo del Torino: le ultime su Lautaro e sulle possibilità di un impiego dopo lo sforzo messo in atto contro il Barcellona.

Martedì sera è sceso in campo contro ogni pronostico, a pochi giorni dall'elongazione che ha rischiato di impedirgli di far coppia con Thuram a San Siro: Lautaro Martinez ha dato tutto (e anche di più) nell'epica sfida valsa il passaggio in finale di Champions League.

Un goal e un rigore procurato per il capitano dell'Inter, sostituito nella ripresa per far spazio a Taremi: argentino esausto per lo sforzo profuso in condizioni fisiche del tutto precarie, ma necessario per non avere rimpianti in una delle serate più importanti per il club meneghino.

In casa Inter, ora, l'attenzione è rivolta alla trasferta di Torino al cospetto di Adams e compagni: Lautaro ci sarà o alzerà bandiera bianca per gestirsi in vista dei prossimi impegni?