Lautaro Martinez salta Torino-Inter: assenti anche Mkhitaryan per affaticamento e Pavard

Inzaghi andrà a Torino senza alcuni big: Lautaro si deve fermare per un riacutizzarsi del problema muscolare.

Dopo la grande sfida di Champions contro il Barcellona, l'Inter tornerà in campo domenica in trasferta contro il Torino. Una partita in cui Simone Inzaghi dovrà rinunciare a diversi giocatori importanti.

Nonostante i nerazzurri siano ancora in corsa per lo scudetto, è evidente che da qui in avanti ci sarà la massima precauzione in vista della finale di Champions League a fine maggio.

Contro il Torino non ci sarà Lautaro Martinez, che ha fatto gli straordinari per essere presente a San Siro con il Barcellona ma si deve fermare di nuovo per il problema muscolare accusato nell'andata della semifinale.

L'articolo prosegue qui sotto

Oltre all'argentino, fuori anche Mkhitaryan e Pavard, quest'ultimo ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia. Da valutare anche le condizioni di Frattesi, ecco tutti gli aggiornamenti.