Lautaro bestemmia, nessuna squalifica: potrà giocare Inter-Napoli, manca l'audio

Il labiale nel post Juventus-Inter non inchioda Lautaro Martinez, sarà regolarmente in campo per le partite contro Genoa e Napoli.

Lautaro Martinez potrà giocare lo scontro diretto contro il Napoli. L'argentino, infatti, non è stato squalificato per le bestemmie post sconfitta nel Derby d'Italia, per cui era finito nel mirino dei tifosi avversari. Il labiale, infatti, non basterebbe per uno stop del capitano nerazzurro. Nel comunicato del giudice sportivo Mastrandea non si fa riferimento in nessun modo all'attaccante, dunque attualmente allo stato delle cose ancora a disposizione di Simone Inzaghi.

Nonostante da regolamento l'espressione blasfema possa essere punita, per far sì che il regolamento venga applicato questa deve essere supportata da un chiaro audio e non solo dal labiale, come nel video in cui Lautaro Martinez è furioso per il k.o contro la Juventus.

Nessun provvedimento dunque per mancanza di prove, con Lautaro Martinez che sembrerebbe aver già superato il 'caso bestemmia' (almeno personalmente, visto il caos sui social): scenderà in campo sia contro il Genoa nel perossimo weekend, sia contro il Napoli a inizio marzo.