La Supercoppa Italiana 2024 prende forma: assegnati tre posti su quattro

Per il secondo anno consecutivo, il trofeo verrà assegnato al termine di una ‘final four’: Inter, Juventus e Atalanta già qualificate.

Bisognerà attendere ancora molti mesi prima di sapere quale sarà la squadra che solleverà al cielo la prossima Supercoppa Italiana 2024, intanto però il mini-torneo ha già iniziato a prendere forma.

Le semifinali di Coppa Italia, che hanno visto protagoniste Lazio, Juventus, Atalanta e Fiorentina, oltre ad un pass per la finale dell’edizione 2023-2024 del torneo, hanno infatti messo in palio anche due posti per la ‘final four’ di Supercoppa.

Atalanta e Juventus, qualificandosi per l’ultimo atto della Coppa Italia, si sono unite all’Inter facendo propri due dei tre posti ancora a disposizione.