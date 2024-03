La stilettata di Spence a Conte: “Non ha un gran rapporto con i suoi giocatori”

Il giocatore del Genoa parla della sua esperienza al Tottenham e del rapporto con Conte: “Con lui si tratta solo di allenarsi”.

Djed Spence ha solo 23 anni, ma può vantare già una lunga esperienza alle spalle.

Nel corso della sua carriera infatti, ha vesto le maglie di Middlesbrough, Nottingham Forest, Tottenham, Rennes e Leeds, prima di approdare in prestito al Genoa lo scorso 11 gennaio.

Il suo cartellino è ancora di proprietà del Tottenham, club che nell’estate del 2022 ha sborsato qualcosa come 15 milioni di euro pur di assicurarselo, ma a Londra per lui fin qui le cose non sono andate come avrebbe immaginato.

Il giocatore inglese, in un’intervista a ‘The Athletic’, ha parlato della sua avventura con gli Spurs e del suo rapporto con il suo ex allenatore Antonio Conte.