La sfida nella sfida nella fase a gironi dei Mondiali del 2006: Francia-Norvegia sarà anche Mbappé contro Haaland

Il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, nel commentare il sorteggio si è soffermato anche sulla sfida nella sfida tra Mbappé ed Haaland.

“La Francia è forse insieme alla Spagna la miglior squadra d’Europa e Mbappé sta vivendo il suo periodo di forma migliore. Speriamo che rallenti prima del Mondiale. Ci sono anche altre due squadre nel girone e il Senegal è la migliore del continente africano e pochi mesi fa ha battuto l’Inghilterra. Dovremo farci trovare pronti, non dobbiamo sottovalutare nessuno.

Mbappé e Haaland? Sono in un grande momento e forse adesso sono i migliori giocatori d’Europa. Speriamo che Erling continui così e che Mbappé cali un po’”.