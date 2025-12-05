Pubblicità
Mbappe Haaland Francia NorvegiaGetty Images
Leonardo Gualano

La sfida nella sfida nella fase a gironi dei Mondiali del 2006: Francia-Norvegia sarà anche Mbappé contro Haaland

Francia e Norvegia sono state sorteggiate nel Gruppo I: già la fase a gironi proporrà la sfida tra i due fuoriclasse Mbappé e Haaland.

Si sono svolti al Kennedy Center di Washington i sorteggi dei gironi dei Mondiali del 2026.

Una cerimonia lunghissima, che ha visto protagoniste anche star mondiali dello sport, dello spettacolo e della politica, al termine nel corso della quale sono stati svelati i dodici raggruppamenti che comprenderanno le quarantotto Nazionali che prenderanno parte al torneo.

Tra i Gruppi sorteggiati anche quello I che vedrà protagoniste Francia, Senegal, Norvegia ed una tra Iraq, Bolivia e Suriname.

Questo vuol dire che già nella primissima fase del Mondiale assisteremo ad una sfida nella sfida tra due tra gli attaccanti più forti e dominanti del pianeta.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    MBAPPÉ CONTRO HAALAND

    Salvo infortuni o clamorosi imprevisti, tra le stelle più attese dei Mondiali del 2026 ci saranno Kylian Mbappé ed Erling Haaland. 

    I due saranno le punte di diamante di Francia e Norvegia e questo vuol dire che, in occasione della sfida della fase a gironi che vedrà protagoniste le due rappresentative, assisteremo a quella che sarà una clamorosa sfida nella sfida.

    Ad affrontarsi saranno due tra gli attaccanti più forti del mondo e lo faranno vestendo le maglie delle due squadre che, almeno secondo i pronostici, dovrebbero contendersi i primi due posti del Gruppo I.

  • SI SONO AFFRONTATI TRE VOLTE

    In attesa di vedere come si svolgerà la stagione e soprattutto la Champions League, Kylian Mbappé ed Erling Haaland si sono già affrontati tre volte in carriera.

    Mai a livello di Nazionale, ma sempre con i rispettivi club e ovviamente nella cornice della Champions League.

    Due volte nell’edizione 2019-2020 della massima competizione europea per club quando vestivano rispettivamente le maglie di PSG e Borussia Dortmund ed una nella più recente edizione 2024-2025 con Real Madrid e Manchester City.

    Il bilancio in termini di risultati sorride al fuoriclasse francese in virtù delle due vittorie ottenute (l’ultima in Manchester City-Real Madrid 2-3) a fronte di un successo del bomber norvegese. 

    In questi tre confronti sono però stati ben quattro i goal messi a segno da Haaland contro uno solo di Mbappé.

  • Erling Haaland NorwayGetty

    HAALAND DOMINANTE NELLE QUALIFICAZIONI

    Erling Haaland (che sarà al suo primo Mondiale, mentre Mbappé disputerà il terzo) è stato tra i trascinatori della Norvegia che ha vinto a punteggio pieno il girone di qualificazione I (lo stesso dell’Italia) e che tornata a qualificarsi ad un Mondiale dopo 28 anni di attesa. 

    Il centravanti del Manchester City, è andato in rete in ogni singola partita giocata, spingendosi fino a quota 16 goal in otto gare (nessuno ha fatto meglio di lui in Europa).

    Cinque invece le marcature per Mbappé da capitano della Francia che ha dominato il Gruppo D. Per l’attaccante transalpino le partite disputate nelle qualificazioni sono però state solo quattro.

  • “I MIGLIORI D’EUROPA AL MOMENTO”

    Il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, nel commentare il sorteggio si è soffermato anche sulla sfida nella sfida tra Mbappé ed Haaland.

    “La Francia è forse insieme alla Spagna la miglior squadra d’Europa e Mbappé sta vivendo il suo periodo di forma migliore. Speriamo che rallenti prima del Mondiale. Ci sono anche altre due squadre nel girone e il Senegal è la migliore del continente africano e pochi mesi fa ha battuto l’Inghilterra. Dovremo farci trovare pronti, non dobbiamo sottovalutare nessuno.

    Mbappé e Haaland? Sono in un grande momento e forse adesso sono i migliori giocatori d’Europa. Speriamo che Erling continui così e che Mbappé cali un po’”. 

