La sfida nella sfida nella fase a gironi dei Mondiali del 2006: Francia-Norvegia sarà anche Mbappé contro Haaland

Si sono svolti al Kennedy Center di Washington i sorteggi dei gironi dei Mondiali del 2026.
Una cerimonia lunghissima, che ha visto protagoniste anche star mondiali dello sport, dello spettacolo e della politica, al termine nel corso della quale sono stati svelati i dodici raggruppamenti che comprenderanno le quarantotto Nazionali che prenderanno parte al torneo.
Tra i Gruppi sorteggiati anche quello I che vedrà protagoniste Francia, Senegal, Norvegia ed una tra Iraq, Bolivia e Suriname.
Questo vuol dire che già nella primissima fase del Mondiale assisteremo ad una sfida nella sfida tra due tra gli attaccanti più forti e dominanti del pianeta.