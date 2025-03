La sfida contro il tempo di Alderweireld: “Farò tutto il possibile per giocare un’altra partita”

Il capitano dell’Anversa, Toby Alderweireld, vuole giocare un’ultima gara prima del ritiro: “Voglio indossare ancora una volta questa maglia”.

Riuscire a giocare almeno un’altra partita prima di chiudere la sua lunghissima carriera.

E’ questo il nuovo obiettivo di Toby Alderweireld, uno dei giocatori della generazione d’oro del calcio belga.

Il difensore, che nel 2022 ha coronato il sogno di giocare per la prima volta nel massimo campionato del suo Paese legandosi all’Anversa, nei mesi scorsi ha annunciato che al termine di questa annata avrebbe appeso gli scarpini al chiodo, ma la sua carriera potrebbe essere stata interrotta con qualche mese di anticipo da un evento inaspettato: un grave infortunio.

L'articolo prosegue qui sotto

Alderweireld ha fatto sapere di non essere disposto ad accettare questo tipo di finale e che farà di tutto per tornare in campo per un’ultima occasione.