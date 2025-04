La sfida col Parma rinviata: la Juventus punta a recuperare Koopmeiners e sulla piena disponibilità di Yildiz

Parma Calcio 1913 vs Juventus

Lo slittamento della sfida col Parma, potrebbe consentire ad Yildiz di trovare la forma migliore: Tudor potrebbe anche recuperare Koopmeiners.

Si recupererà nella giornata di mercoledì, così come tutte le partite rinviate a seguito della morte di Papa Francesco, la sfida valida per il 33° turno che vedrà opposte il Parma e la Juventus.

Cambio di programma in corsa dunque per i bianconeri che avevano ovviamente già raggiunto la città ducale per prendere parte al match che si sarebbe dovuto disputare alle 20,45 del lunedì di Pasquetta.

La squadra ha fatto dunque ritorno a Torino per preparare nuovamente la gara e proprio lo slittamento del calcio d’inizio potrebbe consentire ad Igor Tudor di recuperare a pieno servizio un paio di elementi importanti: Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners.