La Roma vede sfumare l’obiettivo Coppa Italia, Ranieri non convince: scelte rivedibili e tre cambi all’intervallo

AC Milan vs Roma

La Roma saluta la Coppa Italia e vede sfumare un importante obiettivo stagionale: sul ‘banco degli imputati’ anche Ranieri.

Si chiude ai quarti di finale il cammino della Roma in Coppa Italia.

Un’eliminazione, quella patita per mano del Milan, che fa male perché per i giallorossi viene meno una delle occasioni più importanti per dare un senso diverso ad una stagione sin qui scandita da esoneri, alti e bassi e poche soddisfazioni.

La compagine capitolina si è arresa a San Siro piegata anche dai colpi di un ex scatenato come Abraham (doppietta nel 3-1 finale a favore dei meneghini), ma per una volta a finire sul ’banco degli imputati’ è stato anche Claudio Ranieri.

L'articolo prosegue qui sotto

Le scelte del tecnico della Roma non hanno convinto, in particolare quelle legate all’undici iniziale.