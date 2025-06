La Roma e il Fair Play Finanziario: perché potrebbe esserci una cessione importante entro il 30 giugno

La Roma è ancora costretta a fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario: condizioneranno i prossimi due mercati.

Quando si parla della Roma, spesso torna alla ribalta un argomento specifico: quello del Fair Play Finanziario.

Un discorso che è stato sfiorato anche nel corso della presentazione di Gian Piero Gasperini, a conferma del fatto che si tratta di un aspetto di non secondaria importanza con in quale in casa giallorossa oggi non si possono non fare i conti.

Il mercato del club capitolino sarà per forza condizionato dal Fair Play Finanziario e la cosa riguarderà non solamente i movimenti in entrata, ma nell’immediato anche e soprattutto quelli in uscita.

Ma perché questa questione tiene così tanto banco, al punto che in tempi brevi potrebbe esserci anche una cessione importante?