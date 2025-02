La Roma al bivio Porto, Ranieri: “Ho recuperato tutti, la qualificazione è 50 e 50”

Roma vs FC Porto

L’allenatore giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del playoff di ritorno contro il Porto: “La squadra ha ritrovato autostima”.

Vincere per proseguire il cammino europeo. È questo l’obiettivo della Roma di Claudio Ranieri, che giovedì sera (fischio d’inizio alle ore 18:45) all’Olimpico sfida il Porto nel playoff di ritorno di Europa League.

Dopo l’1-1 tra mille polemiche della gara d’andata in Portogallo, la formazione giallorossa ha già bene in mente l’obiettivo da centrare: qualificarsi agli ottavi di finale della competizione e proseguire così la sua corsa in Europa.

Della sfida contro il Porto, delle condizioni dei singoli ha parlato Claudio Ranieri durante la conferenza stampa alla vigilia del match.