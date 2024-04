La Roma a Lecce per prendere il volo: Baldanzi titolare, sarà la sua grande chance

Tommaso Baldanzi sarà uno dei giocatori più attesi di Lecce-Roma: per lui possibile chance da titolare, non dovrà far rimpiangere Dybala.

Prolungare la sua striscia positiva per confermarsi in piena corsa per un piazzamento Champions ed anche per avvicinarsi a quella Juventus che, dopo la sconfitta patita in casa della Lazio, è distante solo otto lunghezze.

La Roma torna in campo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita nella quale non potrà sbagliare. La compagine capitolina, dopo essersi rilanciata in classifica grazie al grande lavoro fatto da Daniele De Rossi, cerca non solo conferme importanti, ma anche punti importanti che possano consentirle anche di mettere nel mirino quel terzo posto che adesso non è più così lontano.

I giallorossi saranno protagonisti sul campo del Lecce nel 30° turno di campionato e, per l’occasione, uno dei giocatori più attesi in assoluto della sfida del Via del Mare sarà Tommaso Baldanzi.