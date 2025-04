La rinascita di Luka Jovic: dopo i goal arriva anche la grande chance da titolare

Luka Jovic in campo dal 1’ in occasione di Udinese-Milan: non indossava una maglia da titolare da agosto.

Una partita da non sbagliare, per tenere vive le speranze di agguantare un pass europeo. Il Milan scende in campo ad Udine, nell’anticipo del trentaduesimo turno di Serie A, sapendo che i margini di errore sono minimi e, proprio in un momento così importante, Sergio Conceiçao ha deciso di proporre un paio di novità importanti. La prima riguarda il modulo, visto che ha disegnato la sua squadra con un 3-4-3, la seconda il reparto avanzato dove viene data una grande chance a Luka Jovic. L'articolo prosegue qui sotto