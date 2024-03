La richiesta dell’arbitro a Cavani a fine partita: vuole scambiare la maglia con l’attaccante

Sta suscitando qualche polemica quanto accaduto dopo Boca-Racing in Argentina: l’arbitro prima si congratula con Cavani e poi gli chiede la maglia.

Vedere due calciatori che si scambiano la maglia al triplice fischio finale è una cosa che da anni rientra nell’assoluta normalità delle cose, molto meno normale è invece lo scambio di maglia tra un giocatore e l’arbitro che ha diretto la sua partita.

Si tratta di un qualcosa di totalmente insolito e per questo in Argentina ha scatenato non poche polemiche quanto accaduto dopo Boca Juniors-Racing, sfida valida per il decimo turno di campionato.

Subito dopo la gara l’arbitro Pablo Echevarría ha chiesto la maglia ad Edinson Cavani e la cosa è stata immortalata dalle telecamere.