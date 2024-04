La richiesta del tecnico del Borussia Dortmund a Del Piero: un selfie dopo l’intervista

Episodio molto particolare dopo Atletico Madrid-Borussia Dortmund: il tecnico dei gialloneri ha chiesto un selfie a Del Piero.

Alessandro Del Piero è stato non solo uno dei più forti calciatori dell’intera storia del calcio italiano, ma anche uno dei più grandi campioni della sua generazione.

Nel corso della sua straordinaria carriera ha battuto diversi record, vinto tutto ciò che un giocatore può desiderare e la sua popolarità e le sue gesta si sono spinte ben oltre i confini nazionali.

L’ex capitano della Juventus ha appeso gli scarpini al chiodo da ormai diversi anni, ma quanto fatto non è evidentemente stato dimenticato.

Lo dimostra quanto accaduto mercoledì sera dopo Atletico Madrid-Borussia Dortmund quando, dopo aver intervistato Edin Terzic in veste in inviato per ‘Cbs Sports’, si è visto fare un’insolita richiesta.