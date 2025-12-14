La Real Sociedad cerca un nuovo allenatore: spunta anche l’opzione Thiago Motta

La Real Sociedad ha annunciato, nella giornata di domenica, la sua decisione di esonerare Sergio Francisco, tecnico che aveva promosso nei mesi scorsi in prima squadra.

“La Real Sociedad ha deciso oggi di esonerare Sergio Francisco, che non sarà più alla guida della prima squadra. Anche l'allenatore in seconda Iosu Rivas lascerà il suo incarico.

La Real Sociedad desidera riconoscere la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati da Sergio Francisco, sia durante la sua esperienza alla guida della prima squadra che durante i suoi anni con il club. Durante i suoi oltre undici anni come allenatore del nostro settore giovanile, è stato una figura chiave nella fase finale dello sviluppo dei nostri giovani giocatori. Oltre alle promozioni ottenute sia con la squadra C che con il Sanse (Real Sociedad B), molti dei giocatori che fanno e faranno parte della prima squadra hanno beneficiato della sua guida lungo il percorso.

La Real Sociedad gli augura tutto il meglio per il suo futuro personale e professionale. Grazie Sergio”.