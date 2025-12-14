Pubblicità
Leonardo Gualano

La Real Sociedad cerca un nuovo allenatore: spunta anche l’opzione Thiago Motta

Thiago Motta potrebbe ripartire dalla Liga: come riportato da ‘Marca’, è tra i favoriti per la panchina della Real Sociedad.

E’ fermo dallo scorso 23 marzo, da quando cioè si è conclusa con un esonero la sua breve esperienza alla Juventus e da allora non ha ancora trovato una panchina dalla quale ripartire.

Thiago Motta, nel corso degli ultimi mesi, è stato accostato a diversi club e alla lunga lista adesso ne va aggiunto un altro: quello della Real Sociedad.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ infatti, l’ex tecnico bianconero è nella lista dei candidati per sostituire Sergio Francisco.

  • L’ESONERO ANNUNCIATO NELLA MATTINATA DI DOMENICA

    La Real Sociedad ha annunciato, nella giornata di domenica, la sua decisione di esonerare Sergio Francisco, tecnico che aveva promosso nei mesi scorsi in prima squadra.

    “La Real Sociedad ha deciso oggi di esonerare Sergio Francisco, che non sarà più alla guida della prima squadra. Anche l'allenatore in seconda Iosu Rivas lascerà il suo incarico.

    La Real Sociedad desidera riconoscere la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati da Sergio Francisco, sia durante la sua esperienza alla guida della prima squadra che durante i suoi anni con il club. Durante i suoi oltre undici anni come allenatore del nostro settore giovanile, è stato una figura chiave nella fase finale dello sviluppo dei nostri giovani giocatori. Oltre alle promozioni ottenute sia con la squadra C che con il Sanse (Real Sociedad B), molti dei giocatori che fanno e faranno parte della prima squadra hanno beneficiato della sua guida lungo il percorso.

    La Real Sociedad gli augura tutto il meglio per il suo futuro personale e professionale. Grazie Sergio”.

  • ANSOTEGI TECNICO AD INTERIM

    La Real Sociedad ha già comunicato che sarà Jon Ansotegi ad assumere la guida della prima squadra ad interim.

    Sarà lui a sedersi in panchina per le prossime due partite prima della pausa natalizia.

    Una soluzione ponte in attesa di individuare l’allenatore al quale affidare un nuovo ciclo.

  • THIAGO MOTTA TRA I CANDIDATI

    Come svelato da ‘Marca’, tra i profili valutati dalla Real Sociedad c’è anche Thiago Motta.

    L’ex tecnico bianconero viene visto come uno dei due principali candidati insieme all’ex allenatore dell’Hoffenheim Pellegrino Matarazzo.

  • CONOSCE IL CALCIO SPAGNOLO

    Come spiegato da ‘Marca’, sono diversi gli allenatori che la Real Sociedad sta valutando, ma Thiago Motta, che era stato già accostato al club spagnolo nel corso del mese di ottobre, potrebbe rappresentare il profilo giusto.

    Ha infatti lavorato nel settore giovanile del PSG, cosa che gli ha consentito di affinare i suoi metodi di allenamento con i giovani talenti, ma vanta anche un’importante esperienza ad alti livelli in Serie A con Genoa, Spezia, Bologna e Juventus.

    Inoltre in passato ha vestito da calciatore le maglie di Barcellona ed Atletico Madrid e quindi conosce alla perfezione il calcio spagnolo. 

