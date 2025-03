La prima volta di Casadei: dall'approdo al Torino alla chiamata di Spalletti in Nazionale

Prima convocazione in azzurro per Cesare Casadei: decisivo l'ottimo impatto avuto al Torino dopo la non esaltante esperienza inglese.

La convocazione era nell'aria e, alla fine, è puntualmente arrivata: c'è anche Cesare Casadei nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti per la doppia sfida tra Italia e Germania in Nations League.

Così come per Ruggeri, anche per il centrocampista del Torino si tratta della prima chiamata in assoluto nella nazionale maggiore azzurra: il risultato dell'ottimo lavoro svolto col Torino nelle ultime settimane.

Un risultato quasi insperato fino a pochi mesi fa, quando Casadei collezionava panchine in serie tra le fila del Chelsea: è bastata la fiducia di Vanoli per rilanciarlo e renderlo appetibile anche in chiave azzurra, dopo i vari trascorsi a livello giovanile.