Italia-Germania, i convocati di Spalletti per marzo: Casadei è la grande novità

Casadei tra i convocati dell'Italia per la partita contro la Germania in mezzo a tantissime conferme e alcuni ritorni. Dimarco non è stato convocato.

Il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, ha diramato l'elenco completo dei calciatori convocati per i quarti di finale di Nations League, in cui la squadra azzurra affronterà la Germania. L'Italia giocherà contro la Germania di Julian Nagelsmann: la gara d'andata si giocherà giovedì 20 marzo a San Siro, con calcio d'inizio alle ore 20.45, mentre il ritorno è previsto per domenica 23, sempre alle 20.45, al Signal Iduna Park di Dortmund. La grande novità? Cesare Casadei, centrocampista del Torino. Oltre a Casadei, però, tra i convocati dell'Italia per la partita contro la Germania anche diversi ritorni. Non è presente invece Dimarco, esterno dell'Inter risparmiato da Spalletti. L'articolo prosegue qui sotto