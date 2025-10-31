La Premier League si prepara ad un Boxing Day in tono inferiore: una sola partita in programma

Rispetto al passato dunque, quello che andrà in scena il prossimo 26 dicembre, sarà un Boxing Day in tono decisamente minore.

La stessa Premier League, attraverso il suo sito ufficiale, ha spiegato che la cosa è dovuta all’espansione del numero di partite delle competizioni europee.

Un fattore che ha costretto a rivedere il calendario, compreso quello di FA Cup. Il campionato inglese, per una questione legata alle regole contrattuali con le piattaforme che trasmettono le sue partite, deve programmare 33 dei suoi 38 turni nei fine settimana e dunque, in questa occasione, le gare saranno distribuite tra sabato 27 dicembre e domenica 28.

La Premier League può scegliere una sola partita da far disputare di venerdì e in questo caso la scelta è ricaduta appunto su Manchester United-Newcastle.