Manchester United v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

La Premier League si prepara ad un Boxing Day in tono inferiore: una sola partita in programma

Quest’anno il tradizionale appuntamento con il calcio inglese a Santo Stefano proporrà una sola partita: il resto del diciottesimo turno in programma tra il 27 ed il 28 dicembre.

Quando si pensa alla Premier League, soprattutto in questo periodo dell’anno, la mente corre veloce a quella che è una delle più famose ed importanti tradizioni del calcio inglese: il Boxing Day.

Si tratta ovviamente del gruppo di partite che si giocano nel giorno di Santo Stefano, ovvero un appuntamento immancabile non solo per gli appassionati di Premier, ma anche per tutti coloro che nel periodo natalizio hanno avuto modo, proprio grazie al Boxing Day, di non patire l’astinenza da calcio.

Il tradizionale appuntamento si ripeterà anche quest’anno, e non poteva essere altrimenti, ma questa volta in tono certamente inferiore.

  • UNA SOLA PARTITA IN PROGRAMMA

    Il prossimo 26 dicembre la Premier League proporrà una sola partita nel giorno di Santo Stefano.

    Si tratta di Manchester United-Newcastle, ovvero una gara valida per il diciottesimo turno il cui calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

  • UN BOXING DAY IN TONO MINORE

    Rispetto al passato dunque, quello che andrà in scena il prossimo 26 dicembre, sarà un Boxing Day in tono decisamente minore.

    La stessa Premier League, attraverso il suo sito ufficiale, ha spiegato che la cosa è dovuta all’espansione del numero di partite delle competizioni europee.

    Un fattore che ha costretto a rivedere il calendario, compreso quello di FA Cup. Il campionato inglese, per una questione legata alle regole contrattuali con le piattaforme che trasmettono le sue partite, deve programmare 33 dei suoi 38 turni nei fine settimana e dunque, in questa occasione, le gare saranno distribuite tra sabato 27 dicembre e domenica 28.

    La Premier League può scegliere una sola partita da far disputare di venerdì e in questo caso la scelta è ricaduta appunto su Manchester United-Newcastle.

  • NEL 2026 LE COSE SARANNO DIVERSE

    La Premier League ha tenuto a precisare che nel 2026 potrà invece proporre un Boxing Day all’altezza delle aspettative degli appassionati di tutto il mondo.

    Ci saranno infatti più partite e queste e questo per un motivo molto semplice: il 26 dicembre cadrà di sabato.

    Lo scorso anno, nel Boxing Day, si sono giocate bel otto delle dieci gare in programma nel diciottesimo turno di Premier League.

  • LA TRADIZIONE DEL BOXING DAY

    Dal 1860 ad oggi, squadre inglesi sono sempre scese in campo nel giorno di Santo Stefano.

    Il nome Boxing Day prende nome dai tempi nei quali era solito fare dei regali ai propri dipendenti o ai membri delle classi sociali meno abbienti proprio il 26 dicembre.

    Tali regali venivano preparati in scatole (‘box’ appunto in inglese), ma col passare degli anni tale data è poi diventata quella nella quale i lavoratori si dedicavano al calcio.

