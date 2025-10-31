La Premier League si prepara ad un Boxing Day in tono inferiore: una sola partita in programma

Quando si pensa alla Premier League, soprattutto in questo periodo dell’anno, la mente corre veloce a quella che è una delle più famose ed importanti tradizioni del calcio inglese: il Boxing Day.
Si tratta ovviamente del gruppo di partite che si giocano nel giorno di Santo Stefano, ovvero un appuntamento immancabile non solo per gli appassionati di Premier, ma anche per tutti coloro che nel periodo natalizio hanno avuto modo, proprio grazie al Boxing Day, di non patire l’astinenza da calcio.
Il tradizionale appuntamento si ripeterà anche quest’anno, e non poteva essere altrimenti, ma questa volta in tono certamente inferiore.