La partenza di Retegui un’occasione per Scamacca: deve riprendersi tutto, con l’Atalanta e in Nazionale

Reduce da un’annata scandita da due gravi infortunio, Scamacca è pronto a rilanciarsi: l’approdo di Retegui in Saudi Pro League potrebbe favorirlo.

Undici mesi fa la sua stagione è cambiata prima ancora di iniziare, quella che si avvia a partire deve essere quella del rilancio.

Gianluca Scamacca è reduce dall’annata più difficile della sua carriera, ovvero quella che lo ha visto quasi esclusivamente spettatore.

Due gravi infortuni non gli hanno permesso di poter dare il suo contributo in campo e così, mentre affrontava un lungo cammino di recupero, il giocatore acquistato a tempo di record per sostituirlo, ovvero Mateo Retegui, non solo si riscopriva trascinatore di un’Atalanta poi capace di strappare un pass per la prossima Champions League, ma si laureava capocannoniere della Serie A.

In pochissimo tempo per Scamacca il mondo si è quindi ribaltato: è passato dall’essere uno dei protagonisti della spedizione (non fortunatissima) Azzurra a Euro 2024, ad un giocatore, per forza di cose, lontano dai riflettori del grande calcio.

Adesso ad attenderlo deve esserci la stagione del rilancio, un rilancio favorito anche dalla partenza di colui che aveva preso il suo posto in nerazzurro.