La nuova vita di Tomori e Pavlovic al Milan: in panchina con Fonseca, rilanciati da Conceiçao

Considerati nelle scorse settimane anche vicini all’addio, Tomori e Pavlovic si sono rilanciati al Milan: super nel Derby e in Coppa Italia.

Per settimane si è parlato di loro come dei potenziali protagonisti della sessione invernale di calciomercato, il destino aveva però riservato a Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic non un addio al Milan, bensì un qualcosa di più difficilmente immaginabile.

I due, dopo essere stati realmente ad un soffio dal lasciare Milano ed il club rossonero, oggi si riscoprono protagonisti assoluti.

Due giocatori ritrovati che, dopo una prima parte di stagione vissuta tra campo (meno di quanto ci si potesse aspettare) e panchina (tante), non solo hanno approfittato al meglio delle occasioni a loro concesse da Sergio Conceiçao, ma si sono ripresi un ruolo centrale in un Milan che, anche grazie ai nuovi innesti, oggi sogna in grande.