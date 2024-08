La morte, le tasse e Pulisic subito decisivo: il Milan ha trovato il suo nuovo 10

Col Barcellona l'americano ha giocato trequartista ed è ripartito da dove aveva finito: un goal, un assist. Fonseca: "Lì partecipa di più al gioco".

Tre, ormai, sembrano essere le certezze in questo mondo: la morte, le tasse e Christian Pulisic che, bene o male, la pagnotta se la guadagna sempre. Lo scorso anno è stato così: l'americano è stato il più continuo in una stagione a corrente alternata. E le cose non sembrano essere cambiate. Tutt'altro.

Nella notte il Milan ha battuto ai calci di rigore il Barcellona, dopo il 2-2 del 90'. E il protagonista dei tempi regolamentari è stato proprio l'ex Chelsea: un goal e un assist, il tutto nello spazio del primo quarto d'ora. E dire che era reduce dalle fatiche della Copa America, anche se alla fine non si è dovuto spostare dagli Stati Uniti.

Un dettaglio rischia però di essere fondamentale per i destini stagionali del Milan: la posizione in campo di Pulisic. Che contro il Barcellona ha giocato non a destra ma trequartista, libero di svariare. Proprio come era nelle previsioni, considerando l'andamento delle precedenti partite.