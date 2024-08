Barcellona-Milan 2-2 (5-6 d.c.r.): rossoneri di rigore, arrivederci agli USA da imbattuti

La squadra di Paulo Fonseca va in doppio vantaggio con Jovic e Pulisic, si fa riprendere da Lewandowski e poi vince ai rigori: decisivo Torriani.

Zero sconfitte. Dopo le vittorie contro Manchester City e Real Madrid, il Milan chiude la tournée statunitense con un'altra soddisfazione: battere anche il Barcellona.

O meglio: contro i catalani, stavolta, la vittoria rossonera non arriva. Arriva un pareggio per 2-2 nei 90 minuti regolamentari, che per la squadra di Paulo Fonseca si tramuta poi in un successo grazie ai calci di rigore.

Il Milan si prepara così a tornare in Italia da imbattuto e con buone sensazioni, a una decina di giorni esatta dall'esordio in campionato, in programma sabato 17 agosto contro il Torino.