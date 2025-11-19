La lunga attesa è quasi finita: Pogba potrebbe tornare in campo in occasione di Rennes-Monaco

Da quando lo scorso giugno si è legato al Monaco, Pogba non ha ancora avuto modo di esordire con la sua nuova squadra.

A frenarlo sono stati un ritardo di condizione — frutto ovviamente del lungo stop imposto dalla squalifica — e una serie di contrattempi fisici che lo hanno sempre costretto a rinviare il momento del debutto.

Inizialmente sembrava che la partita giusta per il suo ritorno potesse essere la sfida con l’Angers dello scorso 18 ottobre, ma un infortunio muscolare non gli ha consentito di entrare tra i convocati. Poi si è parlato del 1° novembre e della gara con il Paris FC, ma due giorni prima del match ha riportato un infortunio alla caviglia dopo un contatto in allenamento con un compagno di squadra.

Da qui la necessità di far slittare tutto a dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e ora, salvo ulteriori contrattempi, sembra finalmente tutto pronto per il suo ritorno in campo.