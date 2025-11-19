La lunga attesa è quasi finita: Pogba potrebbe tornare in campo in occasione di Rennes-Monaco

L’attesa è stata molto più lunga di quanto inizialmente previsto, ma per Paul Pogba potrebbe finalmente essere arrivato il momento di intravedere la luce in fondo al tunnel.
Il campione francese, che la scorsa estate ha deciso di ripartire dal Monaco, dopo una serie di rinvii sembra pronto a fare il suo esordio stagionale.
Si tratterebbe ovviamente di un grande evento, visto che l’ex stella della Juventus — che intanto si è messo alle spalle una squalifica per doping — non gioca una partita ufficiale dal settembre del 2023.