Paul Pogba MonacoGetty Images
Leonardo Gualano

La lunga attesa è quasi finita: Pogba potrebbe tornare in campo in occasione di Rennes-Monaco

Fermo dal settembre 2023, Pogba non ha ancora avuto modo di esordire con il Monaco: i tanti problemi fisici sembrano ora essere stati superati.

L’attesa è stata molto più lunga di quanto inizialmente previsto, ma per Paul Pogba potrebbe finalmente essere arrivato il momento di intravedere la luce in fondo al tunnel.

Il campione francese, che la scorsa estate ha deciso di ripartire dal Monaco, dopo una serie di rinvii sembra pronto a fare il suo esordio stagionale.

Si tratterebbe ovviamente di un grande evento, visto che l’ex stella della Juventus — che intanto si è messo alle spalle una squalifica per doping — non gioca una partita ufficiale dal settembre del 2023.

  • IL POSSIBILE RITORNO CONTRO IL RENNES

    Il Monaco tornerà in campo sabato 22 novembre per sfidare il Rennes in una gara valida per il tredicesimo turno di Ligue 1.

    Una partita importante per la squadra del Principato, che in campionato è reduce da due sconfitte consecutive e andrà dunque a caccia di quei punti che possano consentirle di riavvicinarsi alle zone alte della classifica.

    Secondo quanto riportato da L’Équipe, proprio la gara del Roazhon Park dovrebbe essere quella giusta per rivedere Paul Pogba in campo.

    L’ex centrocampista della Juventus, infatti, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati.

  • Nottingham Forest v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    DEVE ANCORA ESORDIRE IN STAGIONE

    Da quando lo scorso giugno si è legato al Monaco, Pogba non ha ancora avuto modo di esordire con la sua nuova squadra.

    A frenarlo sono stati un ritardo di condizione — frutto ovviamente del lungo stop imposto dalla squalifica — e una serie di contrattempi fisici che lo hanno sempre costretto a rinviare il momento del debutto.

    Inizialmente sembrava che la partita giusta per il suo ritorno potesse essere la sfida con l’Angers dello scorso 18 ottobre, ma un infortunio muscolare non gli ha consentito di entrare tra i convocati. Poi si è parlato del 1° novembre e della gara con il Paris FC, ma due giorni prima del match ha riportato un infortunio alla caviglia dopo un contatto in allenamento con un compagno di squadra.

    Da qui la necessità di far slittare tutto a dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e ora, salvo ulteriori contrattempi, sembra finalmente tutto pronto per il suo ritorno in campo.

  • Paul Pogba Juventus 2023-24Getty

    DOPO DUE ANNI E DUE MESI

    Per ritrovare l’ultima partita ufficiale giocata da Paul Pogba bisogna tornare al 3 settembre 2023.

    Allora vestiva ancora la maglia della Juventus e giocò 23 minuti in una sfida di campionato contro l’Empoli.

    Pochi giorni più tardi sarebbe stato fermato a causa di una positività riscontrata in un controllo antidoping effettuato dopo la partita del 20 agosto contro l’Udinese.

    Da lì in poi la squalifica di quattro anni, poi ridotta a 18 mesi, e nel novembre 2024 la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus.

  • VERSO LA PRIMA IN LIGUE 1

    Paul Pogba è uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio francese eppure, nel corso della sua carriera, non ha mai giocato in Ligue 1.

    Ha infatti esordito tra i professionisti con la maglia del Manchester United e da lì in poi ha vestito solo quella dei Red Devils e della Juventus.

    Con il Monaco, dunque, a 32 anni si accinge a fare il suo debutto nel massimo campionato francese.

