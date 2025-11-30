La Lazio furibonda dopo la sfida col Milan, scatta il silenzio stampa: “Le immagini parlano per noi”

Serviva una vittoria al Milan per riprendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica, e la vittoria è arrivata domenica sera contro la Lazio.

Una sfida, quella che si è giocata a San Siro, che è stata decisa da un goal di Rafa Leao e che ha riservato un finale quantomeno rovente.

A scaldare gli animi è stato un episodio accaduto in area di rigore rossonera che ha portato i capitolini a chiedere un calcio di rigore.

Valutare l’accaduto ha richiesto del tempo e l’ausilio del VAR, alla fine però il direttore di gara Collu ha deciso di far proseguire, non ravvisando dunque gli estremi per la massima punizione.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie la Lazio, tanto che nel post-gara è scattato il silenzio stampa.