La Juventus supera il Lecce, Tudor: “Abbiamo finito male, ma giocata una bella gara”

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, commenta la vittoria per 2-1 ottenuta contro il Lecce.

La Juventus supera l’ostacolo Lecce e, non solo prolunga la sua striscia positiva (due vittorie ed un pareggio nella gestione Tudor), ma in attesa di vedere cosa accadrà nello scontro diretto tra Atalanta e Bologna, si prende momentaneamente il terzo posto in classifica.

Un successo, quello ottenuto dai bianconeri, figlio di un primo tempo convincente, ma anche di qualche affanno nel finale, quando i salentini hanno trovato con Baschirotto il goal che ha consentito loro di riaprire i giochi.

Koopmeiners ed Yildiz hanno firmato le reti di una vittoria per 2-1 che Igor Tudor, dopo il triplice fischio finale, ha commentato ai microfoni di ‘Sky’.