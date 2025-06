La Juventus si prepara ad una grande estate: dai rinnovi alle cessioni, con 150 milioni di budget per il mercato in entrata

La dirigenza bianconera si prepara ad un'altra estate importante: l'obiettivo è quello di tornare competitivi in ottica trofei.

Non sarà rivoluzione, ma sarà un'altra estate importante: la Juventus si prepara ad investire in grande per regalare a Igor Tudor una squadra competitiva.

Prima di pensare agli acquisti, però, risulterà fondamentale fare il punto delle cessioni e dei rinnovi, questioni in prima linea sul taccuino di Damien Comolli.

Dalla priorità di trattenere e rendere protagonista Kenan Yildiz, fino alla probabile cessione di Dusan Vlahovic: tutte le mosse e la strategia della Juventus per l'estate 2025.