La Juventus ritrova Rabiot: le condizioni del centrocampista in vista del Genoa

Il centrocampista francese si è allenato con il resto dei compagni: è pronto a fare il suo rientro dopo aver saltato le ultime due gare.

Sei soli punti messi in cascina nelle ultime sette partite di campionato e la necessità di tornare a fare bottino pieno per provare a riprendersi il secondo posto in classifica.

La Juventus tornerà in campo domenica per sfidare il Genoa in una partita valida per il 29° turno di Serie A. Una gara, quella che si giocherà allo Stadium, nella quale i bianconeri non dovranno concedersi passi falsi al fine di non correre il rischio di perdere ulteriore terreno dal Milan e di vedersi riavvicinata da chi segue.

Per l’occasione, Massimiliano Allegri potrà contare su un recupero molto importante a centrocampo: quello di Adrien Rabiot.