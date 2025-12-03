Pubblicità
Spalletti gfxGOAL
Leonardo Gualano

La Juventus perde Gatti: le opzioni in difesa a disposizione di Spalletti per la sfida col Napoli

La Juventus si ritrova a dover fare i conti con una coperta corta in difesa: contro il Napoli saranno tre i centrali non disponibili.

Da quando Luciano Spalletti è approdato sulla panchina della Juventus, ha dovuto fare i conti con quella che è diventata una vera e propria costante: l’emergenza in difesa.

Nel corso delle ultime settimane infatti, ciclicamente sono stati diversi gli elementi della retroguardia bianconera che sono stati costretti a fermarsi a causa di infortuni ed ora che l’infermeria sembrava finalmente svuotarsi, un altro centrale si è fermato: Federico Gatti.

Nel corso della sfida di Coppa Italia con l’Udinese, ha riportato un infortunio al ginocchio che, di fatto, pone fine in anticipo al suo 2025.

Questo a pochi giorni dal big match valido per il quattordicesimo turno di campionato in programma domenica sul campo del Napoli.

Quali saranno dunque le opzioni a disposizione di Spalletti per la sfida del Maradona?

  • L’INFORTUNIO DI GATTI

    Federico Gatti è stato costretto a fermarsi nelle battute iniziali del secondo tempo della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus per 2-0 contro l’Udinese.

    All’indomani il difensore bianconero è stato sottoposto agli esami clinici del caso che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale che rende necessario un intervento chirurgico.

    Gatti sarà costretto a fermarsi per almeno un mese e questo vuol dire che, nel migliore dei casi, salterà sei partite: quelle di campionato contro Napoli, Bologna, Roma, Pisa e Lecce, più quella di Champions League con il Pafos.

    Un contrattempo importante soprattutto in considerazione del fatto che da qui a Natale la Juve sarà chiamata ad affrontare un ciclo di partite certamente non semplici.

  • Bremer JuventusGetty Images

    ANCHE BREMER E RUGANI OUT

    L’indisponibilità di Gatti va ad aggiungersi a quelle di altri due difensori centrali: Bremer e Rugani.

    Il brasiliano è fermo dallo scorso 27 settembre, da quando cioè, nel corso di una sfida di campionato con l’Atalanta, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che lo ha costretto all’intervento chirurgico.

    Qualche giorno fa si era parlato della speranza di poterlo recuperare proprio per la sfida con il Napoli, ma oggi il suo rientro sembra previsto solo a metà dicembre.

    Rugani si è invece fermato lo scorso 19 novembre a causa di un problema al soleo e anche lui non riuscirà a rientrare in tempo per la sfida del Maradona.

    Come Bremer dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti solo tra metà e fine dicembre.

  • I CENTRALI A DISPOSIZIONE DI SPALLETTI

    Al momento dunque, Luciano Spalletti, in vista di Napoli-Juventus, può contare su tre soli centrali di ruolo.

    Si tratta di Kalulu, Kelly e Cabal, ai quali ovviamente aggiungere anche Koopmeiners che da inizio novembre in poi, e dunque con l’avvento del nuovo tecnico bianconero, è stato sempre utilizzato da difensore in campionato.

    In occasione della gara con l’Udinese, l’olandese è tornato ad agire in mediana, ma la sensazione è quella che con l’infortunio di Gatti dovrà tornare ad arretrare il suo raggio d’azione.

  • Koopmeiners Juventus UdineseGetty Images

    LE POSSIBILI SCELTE PER NAPOLI

    Contro il Napoli, Spalletti potrebbe dunque optare per una difesa a tre composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. 

    Sono loro i favoriti per tre maglie da titolare, anche se non va trascurata l’opzione Kabal che proprio contro l’Udinese è tornato a giocare dal 1’ dopo un infortunio muscolare.

    Il tecnico bianconero potrebbe inoltre pensare anche ad una modifica tattica con un passaggio ad una linea a quattro che potrebbe magari prevedere il ritorno di Koopmeiners in mediana. 

