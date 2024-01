La Juventus mette le mani sul futuro: arriva il baby talento Barido

Giovanissimo trequartista cresciuto nel Boca Juniors, l'argentino potrà essere tesserato grazie al ricongiungimento familiare

Altro giro, altro colpo in prospettiva per la Juventus. Che, sfruttando il tesseramento per motivi legati al ricongiungimento familiare, mette le mani sul baby talento del Boca Juniors - classe 2008 - Francisco Barido.

Un colpo di livello che certifica come l'area scouting bianconera stia continuando a operare all'insegna della più pura lungimiranza.

Nella sessione invernale corrente, inoltre, la Vecchia Signora si è assicurata anche Vasilije Adzic, tuttofare offensivo classe 2006 che arriverà a Torino in estate.