La Juventus mette Hjulmand nel suo mirino: il prezzo del cartellino e la posizione dello Sporting

La Juventus è alla ricerca di un elemento con il quale rafforzare la propria mediana: tra i profili valutati anche quello di Hjulmand.

La Juventus torna a guardare in casa Sporting Lisbona e lo fa per seguire un altro dei gioielli del club lusitano.

Dopo aver inseguito invano per settimane Viktor Gyokeres, prima di virare con forza su Jonathan David, il club bianconero ha adesso messo nel suo mirino Morten Hjulmand.

Il capitano dello Sporting, che tra il 2021 ed il 2023 ha giocato in Italia con il Lecce (prima in Serie B e poi in Serie A), è tra gli obiettivi per rafforzare un reparto, quello di centrocampo, del quale presto non dovrebbe fare più parte Douglas Luiz.