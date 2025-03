La Juventus e una debacle storica: tra sogno Scudetto sfumato e la necessità di arrivare almeno quarta

La Juventus viene travolta in casa dall’Atalanta e vede cambiare le sue prospettive: un’altra sconfitta ‘simbolo’ di una stagione durissima.

Una disfatta che ha già assunto contorni ‘storici’ e che alla lunga rischia di diventare l’immagine simbolo di una stagione a questo punto da salvare.

La Juventus, crollando in casa contro l’Atalanta, è incappata in una sconfitta in un certo senso inspiegabile più nella forma che nella sostanza. Sì perché se perdere contro la Dea ci può stare per chiunque, è molto più complicato farlo per 4-0, tra le mura amiche del proprio stadio e dopo aver inanellato cinque vittorie consecutive in campionato.

Cinque successi che avevano permesso di scalare la classifica e di tornare a sognare, anche se nessuno lo ha mai detto ad ‘alta voce’, addirittura lo Scudetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Puntare al massimo traguardo, come è noto, richiede il dover superare una serie di esami e alla Vecchia Signora sono tremate le gambe nel momento che più contava. Quella che sarebbe potuta essere la partita che dava un senso diverso a tutto si è trasformata in un incubo ed ora le prospettive sono cambiate… o forse sono solo tornate ad essere quelle di poche settimane fa.