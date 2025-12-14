La Juventus chiamata ad un altro esame: la sfida con il Bologna mette tanto in palio

Forse è presto per parlare di momento decisivo della stagione, ma che dicembre potesse rappresentare per la Juventus uno snodo importante lo si è capito fin dal giorno in cui è stato stilato il calendario della Serie A 2025-2026.

Alla Vecchia Signora, infatti, è stato riservato un cammino verso Natale estremamente complicato. Prima il Napoli, poi il Bologna ed infine la Roma. Tre partite sulla carta non agevoli; quello che allora però nessuno poteva prevedere con certezza è che i bianconeri le avrebbero vissute da inseguitori e con l’assoluta necessità di fare punti.

Se infatti i campioni d’Italia si erano presentati nella griglia di partenza del torneo almeno una fila più avanti, si pensava che la Juventus potesse invece avere un qualcosa in più rispetto ai giallorossi ed ai felsinei.

Il campo ha poi detto, almeno per il momento, cose diverse ed è proprio per questo che la sfida del Dall’Ara ha assunto i contorni di un bivio. Il Bologna oggi rappresenta una diretta concorrente nella corsa che porta ad uno dei primi quattro posti e un eventuale risultato negativo potrebbe poi pesare in maniera importante a fine stagione, quando ci sarà da tirare una riga e fare i conti.