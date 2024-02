La Juventus cade contro l’Inter, Allegri: “Loro i favoriti per lo Scudetto e c’è anche il Milan”

Il tecnico delle Juventus, Massimiliano Allegri, commenta la sconfitta patita contro l’Inter: “Settimana difficile, ora usciamo dalla crisi”.

E’ stata l’Inter ad imporsi nel Derby d’Italia. La compagine nerazzurra si è imposta per 1-0 grazie ad un’autorete di Gatti ed ha allungato in classifica portandosi a +4 sulla Juventus e con una gara ancora da recuperare.

Una sfida ad alta tensione, giocata in uno stadio gremito, che metteva in palio punti pesanti e che aveva assunto i contorni del bivio per la lotta Scudetto.

Massimiliano Allegri, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.