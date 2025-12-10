La Juventus batte il Pafos coi cambi: Spalletti dà l’accelerata con la panchina

Juventus 2, Pafos 0. I bianconeri battono la matricola cipriota nella sesta giornata di League Phase, conquistando tre punti vitali per il proseguimento dell’avventura europea.

Una vittoria importante che, però, non è stata scontata, visto l’andamento del match, soprattutto in un primo tempo in cui il Pafos ha sfiorato il vantaggio più volte e facendo correre più di uno spavento allo Stadium.

Quello che ha spostato gli equilibri è stato l’apporto di chi è subentrato dalla panchina: su tutti Conceicao e Openda.