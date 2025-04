La gestione perfetta di Inzaghi: il lavoro per schierare la migliore Inter possibile col Bayern

Inter vs Bayern Monaco

L’Inter sfiderà nuovamente il Bayern in Champions League: Inzaghi proverà a schierare una squadra nelle migliori condizioni possibili.

L’Inter, nel corso di questa stagione, tante volte si è già trovata di fronte ad un bivio.

Non potrebbe essere altrimenti per una squadra che punta ai massimi traguardi e che ha come obiettivo dichiarato quello di vincere tutto ciò che è possibile vincere.

La compagine nerazzurra, mercoledì sera vivrà un altro momento cruciale della sua annata. In palio ci sarà la possibilità di prolungare il suo cammino europeo, oltre che un pass per quelle semifinali di Champions League che la catapulterebbero tra le migliori quattro del continente.

L’ostacolo da superare non sarà di quelli agevoli, visto che si tratta del Bayern Monaco, quello che è certo è che già nella partita di andata l’Inter ha fatto vedere di essere assolutamente all’altezza del compito e che Simone Inzaghi ha gestito nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento che conduce al match.