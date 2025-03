La Germania attende l’Italia, Nagelsmann: “Hanno vinto a Dortmund nel 2006? Conta il presente”

Il commissario tecnico della Germania alla vigilia della sfida con l’Italia: “Sarà come partire dallo 0-0, noi in campo per vincere”.

E’ una vigilia ovviamente importante, quella che sta vivendo la Nazionale Azzurra. L’Italia infatti, domenica sera affronterà la Germania a Dortmund con l’obiettivo di ribaltare il 2-1 patito a San Siro nella gara di andata e di strappare quel pass che le consentirebbe di accedere alla ‘Final Four’ di Nations League. Un traguardo che non ha mai tagliato la Nazionale tedesca e che punterà invece a chiudere definitivamente la pratica davanti ai propri tifosi. L'articolo prosegue qui sotto Julian Nagelsmann ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.