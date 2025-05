La frecciata di Slot a Deco: “A lui piace Luis Diaz? Io ammiro Yamal e Raphinha”

Il tecnico del Liverpool risponde ad un’intervista rilasciata dal direttore sportivo del Barcellona: “Ognuno fa le cose a modo suo”.

Ultima partita di una stagione da ricordare per il Liverpool.

I Reds, dopo essersi laureati campioni d’Inghilterra, si congederanno dalla Premier League sfidando il Crystal Palace tra le mura amiche di Anfield.

Una sfida che non ha molto da dire ed anche per questo motivo Arne Slot ha approfittato della conferenza stampa di rito, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico olandese ha in particolare risposto al direttore sportivo del Barcellona, Deco, che in un’intervista ha ammesso di ammirare Luis Diaz.