La frase che vale più di un indizio: Gasperini svela quale sarà il suo futuro

Il tecnico dell’Atalanta commenta le voci che lo volevano nel mirino del Napoli: “Fanno piacere, ma sono legato all’Atalanta”.

Il quarto posto in campionato (che può ancora diventare terzo), la finale di Coppa Italia ed il trionfo in Europa League.

Quella che si avvia alla conclusione è stata per l’Atalanta una delle stagioni più importanti della sua intera storia. La compagine orobica ha confermato ancora una volta di meritare di essere considerata una big del calcio italiano e lo ha fatto abbinando ai grandi risultati anche un gioco tra i migliori in Europa.

Normale dunque che, nelle ultime settimane soprattutto, il nome del suo allenatore, Gian Piero Gasperini, sia stato accostato a quello di altre società molto importanti.

In particolare si è parlato per giorni di lui come del tecnico in pole per la panchina del Napoli ma, a quanto pare, nei suoi programmi non c’è un trasferimento.

Lo si evince dalle parole che lo stesso Gasperini ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky’ dopo la vittoria contro il Torino.