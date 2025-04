La Fiorentina senza un vero vice Dodò in rosa: chi può sostituirlo a destra

La Fiorentina sarà costretta a rinunciare a Dodo nel momento più importante della stagione: chi può sostituirlo sull’out di destra.

La Fiorentina, nel momento cruciale della stagione, perde uno dei suoi giocatori più importanti in assoluto: Dodò.

L’esterno brasiliano, che sin qui ha forse vissuto la sua migliore annata in viola, non solo è uno degli elementi più forti in assoluto della rosa a disposizione di Raffaele Palladino, ma è anche il più difficile da sostituire.

La Fiorentina non ha infatti, per ruolo e caratteristiche, un vero vice Dodò e la cosa potrebbe tradursi in un problema di non poco conto.

Chi potrebbe prendere il suo posto sull’out di destra nelle prossime partite?