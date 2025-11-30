La Fiorentina ritrova Palladino: da un amore mai veramente nato, alla disperata necessità di fare punti

Quella di Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina è stata un’avventura tanto breve quanto intensa.

Pochi mesi vissuti tutto d’un fiato nel corso dei quali la scintilla non è mai scoccata. Pochi allenatori, nel corso degli ultimi anni, in riva all’Arno hanno diviso quanto lui, che da alcuni era visto come un giovane in rampa di lancio, da altri invece (probabilmente la maggioranza) come un’ancora destinata a frenare una squadra dall’ottimo potenziale.

A Palladino in molti hanno contestato il fatto di far giocare sostanzialmente male una Fiorentina che non difettava in qualità. Una critica che è stata mossa fin dalle prime partite e dal doppio confronto contro la modesta Puskas Akademia nei preliminari di Conference League, poi superati solo ai calci di rigore.

I primi pareggi, un avvio stentato in campionato e le prime lamentele di una piazza che già a settembre ha iniziato a chiedere a gran voce l’immediato esonero. Il rapporto non è migliorato nemmeno quando i risultati sono iniziati ad arrivare e quando lo stesso Palladino si è trovato a gestire una situazione complicata come quella legata al grave malore che ha colpito Bove.

Firenze, o parte di essa, di fatto non ha mai adottato Palladino che, anzi, nelle sue ultime partite della scorsa stagione ha dovuto fare i conti con striscioni e cori che invocavano la sua partenza.

Anche per questo motivo, quando lo scorso 30 maggio ha annunciato le sue dimissioni, nessuno si è strappato i capelli. Certo, allora in pochi avrebbero potuto immaginare che, quando le strade si sarebbero incrociate di nuovo, la Fiorentina lo avrebbe fatto portandosi dietro il pesantissimo fardello della paura di retrocedere.