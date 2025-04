La Fiorentina prova a blindare Kean: Commisso a colloquio con il giocatore, il futuro resta da scrivere

Moise Kean è finito nel mirino di importanti club europei: la Fiorentina vuole trattenerlo, ma ogni decisione è rimandata.

Solo fino a pochi mesi fa era da molti considerato un giocatore dalle grandi potenzialità ma incompiuto, oggi di Moise Kean è considerato uno degli attaccanti italiani più forti in assoluto.

Merito anche della Fiorentina, che la scorsa estate ha scommesso forte su di lui, affidandogli le chiavi del reparto offensivo, nonostante fosse reduce da una stagione da zero reti con la maglia della Juventus.

Una fiducia che Kean ha ripagato a suon di goal e di grandi prestazioni che lo hanno riportato con forza in Nazionale, ma anche al centro del mirino di molte squadre europee.

La speranza del club gigliato e quella di poter trattenere quel bomber che per anni è mancato dopo la partenza di Vlahovic e lo stesso Commisso si è mosso in prima persona per convincerlo a prolungare la sua esperienza in riva all’Arno.