La Fiorentina deve risollevarsi, Vanoli: “I giocatori devono capire in che situazione ci troviamo”

Il nuovo tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, spiega: “Dobbiamo essere bravi a rispettarci e a ripartire dal basso”.

La Fiorentina ha deciso di ripartire da Paolo Vanoli.

All’ex tecnico di Venezia e Torino, è stato affidato il compito non solo di raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, ma soprattutto di risollevare una squadra che, da un punto di vista dei risultati, ha avuto un vissuto una prima parte di stagione drammatica.

Vanoli, che nella giornata di venerdì ha svolto il suo primo allenamento al Viola Park, è chiamato ad un impresa importante, visto che siederà sulla panchina di una compagine che, dopo dieci turni di campionato, non è ancora riuscita a vincere una sola partita ed è ultima in classifica con appena quattro punti totalizzati.

Vanoli ha pronunciato le sue prime parole da allenatore della Fiorentina ai microfoni dei media ufficiali del club gigliato.

  • “NON C’E’ MOTIVO DI FESTEGGIARE”

    “Sono tornato in un posto nel quale ero già stato da calciatore ed è una grande soddisfazione, ma conscio del fatto che non c’è motivo di festeggiare. Sono carico e pronto perché adesso andiamo ad affrontare una partita molto delicata ed importante”. 

  • “I GIOCATORI DEVONO CAPIRE DOVE SIAMO”

    “Quando entri così velocemente non c’è il tempo nemmeno di pensare. Dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita perché è delicata. Voglio far capire ai giocatori in quale posizione siamo, dobbiamo essere bravi a rispettarci e a diventare la squadra che serve essere quando sei in basso”.

  • “NON POSSIAMO GUARDARCI INDIETRO”

    “Il goal in finale di Coppa Italia mi fa sentire vecchio. Vincere a Firenze è un qualcosa di unico e fantastico. Sono stato protagonista in quella Coppa, ma a vincere fu il gruppo che aveva sia talenti che portatori d’acqua. Oggi siamo troppo vicini ad una partita delicata per guardarsi indietro”.

  • “A ME PIACCIONO LE SFIDE”

    “Oggi inizia un’altra battaglia e i giocatori devono capirlo, dobbiamo ripartire dal basso. Contro il Genoa sarà difficilissimo perché hanno battuto una diretta concorrente e so che De Rossi poterà tanta personalità. Non possiamo permetterci di prendere goal come quello nel finale dell’ultima partita di Conference, dobbiamo rimboccarci le maniche perché siamo in questa situazione di classifica. Firenze è una piazza esigente, ma i tifosi ci sostengono nonostante le critiche e dobbiamo avere l’entusiasmo per ripartite. A me le sfide piacciono”. 

