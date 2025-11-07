La Fiorentina deve risollevarsi, Vanoli: “I giocatori devono capire in che situazione ci troviamo”

La Fiorentina ha deciso di ripartire da Paolo Vanoli.
All’ex tecnico di Venezia e Torino, è stato affidato il compito non solo di raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, ma soprattutto di risollevare una squadra che, da un punto di vista dei risultati, ha avuto un vissuto una prima parte di stagione drammatica.
Vanoli, che nella giornata di venerdì ha svolto il suo primo allenamento al Viola Park, è chiamato ad un impresa importante, visto che siederà sulla panchina di una compagine che, dopo dieci turni di campionato, non è ancora riuscita a vincere una sola partita ed è ultima in classifica con appena quattro punti totalizzati.
Vanoli ha pronunciato le sue prime parole da allenatore della Fiorentina ai microfoni dei media ufficiali del club gigliato.