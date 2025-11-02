La Fiorentina al centro della tempesta perfetta: contro il Lecce i novanta minuti più importanti degli ultimi anni

Nel vuoto che si è venuto a creare, l’uomo di maggiore esperienza all’interno della Fiorentina resta ora Stefano Pioli.

È il tecnico sul quale il club gigliato ha deciso di puntare con forza per fare lo step successivo dopo una stagione da 65 punti.

E lo stesso Pioli, pur di riabbracciare i colori viola e accettare una sfida sulla carta entusiasmante, ha rinunciato a uno di quei contratti — quello con l’Al Nassr — ai quali pochi avrebbero detto di no.

Un atto d’amore verso una città che in passato gli aveva dato tanto.

Ma i risultati, finora, non hanno dato ragione alla scelta.

Lo stesso allenatore non ha nascosto la propria delusione (“Quando sono arrivato avevo promesso mari e monti”), ma soprattutto non ha ancora dato la sensazione di avere la cura giusta per una squadra malata.

Perché i risultati della Fiorentina non sono frutto del caso, degli infortuni o di episodi, bensì di una mancanza totale di gioco e di un’involuzione sorprendente.

A lui il compito di dare una svolta: contro il Lecce si gioca tantissimo, anche perché — nonostante le rassicurazioni e le dichiarazioni delle ultime settimane — la sua panchina non appare più così salda.