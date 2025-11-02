La Fiorentina al centro della tempesta perfetta: contro il Lecce i novanta minuti più importanti degli ultimi anni

La Fiorentina, nel corso degli ultimi anni, di partite importanti ne ha giocate diverse.
Ovviamente le prime che vengono alla mente sono le tre finali — una di Coppa Italia e due di Conference League — vissute sotto la gestione di Vincenzo Italiano.
Ma quella che la compagine gigliata si appresta a vivere è, probabilmente, la gara più importante della sua storia recente.
Questa volta in palio non ci sarà un trofeo, ma qualcosa di paradossalmente ancora più pesante: la possibilità di lanciare un segnale all’interno di una stagione che, iniziata tra proclami e ambizioni, ha finito per assumere i contorni di un incubo.
Contro il Lecce, i gigliati si giocheranno più dei tre punti: in un momento delicato sotto ogni punto di vista, in campo ci sarà ossigeno puro.