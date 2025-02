La Fiorentina accelera per Ndour: trattativa in fase avanzata col PSG, si può chiudere

Potrebbe essere Cher Ndour il prossimo rinforzo per il centrocampo della Fiorentina: il giocatore piace anche alla Lazio, ma i viola sono in chiusura.

Cher Ndour ad un passo dalla Fiorentina. Quella che sembrava essere una trattativa sfumata (o quasi), nelle ultime ore si è trasformata in un qualcosa di molto concreto.

Il centrocampista, che ha vissuto la prima parte di stagione in prestito al Besiktas, prima di far ritorno al PSG, era stato accostato ai gigliati già nelle scorse settimane, ma una differenza di vedute tra le parti in causa, aveva portato ad uno stallo che è stato ora evidentemente superato.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Sky’, la fumata bianca potrebbe essere realmente vicina.