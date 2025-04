La Fiorentina a Cagliari fino a mercoledì: giocatori richiamati mentre stavano per salire sull’aereo

Il rinvio della sfida col Cagliari impone alla Fiorentina una lunghissima trasferta: anche qualche problema logistico per i viola.

Doveva restare in Sardegna per poche ore, ovvero quelle necessarie per giocare la sfida con il Cagliari valida per il 33° turno di Serie A, la Fiorentina invece si è ritrovata chiamata a vivere una lunghissima trasferta.

Il rinvio della gara a seguito della morte di Papa Francesco, aveva portato il club gigliato a decidere per un ritorno a Firenze già nelle prime del pomeriggio del lunedì, poi i programmi sono cambiati.

Come svelato dall’Unione Sarda, i giocatori della Fiorentina sono stati richiamati quando ormai stavano per salire sul volo che li avrebbe riportati a casa.