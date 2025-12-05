Trump ha vinto il Premio per la Pace della FIFA: "Uno degli onori più importanti della mia vita"

Un evento globale con protagonista il calcio ma anche tanti personaggi dello spettacolo e non solo.
La cerimonia per i sorteggi del Mondiali del 2026, hanno rappresentato un qualcosa di unico rispetto al passato. Una vera e propria parata di star internazionali, con al suo interno una serie di eventi speciali.
Tra i padroni di casa, oltre al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al quale è stato conferito il ‘Peace Prize – Football Unites the World’, ovvero il ‘Premio FIFA per la Pace’: "Uno degli onori più importanti della mia vita" le parole sul palco.