Trump premio pace FIFAGetty Images
Leonardo Gualano

Trump ha vinto il Premio per la Pace della FIFA: "Uno degli onori più importanti della mia vita"

La FIFA ha conferito per la prima volta il ‘Peace Prize – Football Unites the World’: ad essere premiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Un evento globale con protagonista il calcio ma anche tanti personaggi dello spettacolo e non solo.

La cerimonia per i sorteggi del Mondiali del 2026, hanno rappresentato un qualcosa di unico rispetto al passato. Una vera e propria parata di star internazionali, con al suo interno una serie di eventi speciali.

Tra i padroni di casa, oltre al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al quale è stato conferito il ‘Peace Prize – Football Unites the World’,  ovvero il ‘Premio FIFA per la Pace’: "Uno degli onori più importanti della mia vita" le parole sul palco.

  • LE PAROLE DI TRUMP SUL PALCO

    "“E’ uno dei più grandi onori della mia vita. Abbiamo salvato milioni di vite, siamo stati in grado di far terminare molte guerre. Voglio ringraziare la mia famiglia, la grande first lady Melania. Oggi il mondo è un posto più sicuro" ha affermato Trump sul palco del sorteggio, dopo aver ricevuto premio e medaglia da parte di Infantino.

    In seguito al video di presentazione del premio, nonchè al termine delle parole di Trump, sono fioccate le polemiche sui social.

    COSA È IL PREMIO FIFA PER LA PACE?

    Il ‘Premio FIFA per la Pace’ è una nuova onorificenza voluta da Gianni Infantino ed istituita in tempi recenti.

    Un riconoscimento attraverso il quale si vogliono riconoscere “azioni eccezionali per la pace”.

  • “UN MONDO SEMPRE PIÙ INSTABILE E DIVISO”

    Proprio il presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel presentare il riconoscimento, ha spiegato qual è l’intento del massimo organo calcistico mondiale.

    “E’ fondamentale riconoscere l’eccezionale contributo di coloro che lavorano per porre fine ai conflitti ed unire le persone in uno spirito di pace in un mondo che è sempre più instabile e diviso”.

  • IL PREMIO A DONALD TRUMP

    La notizia era nell’aria da alcune settimane, ma l’ufficialità la si è avuta solo nel corso del sorteggio che si è tenuto al Kennedy Center di Washington.

    Il ‘Premio FIFA per la Pace’ è andato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il suo contributo dato negli ultimi mesi a livello internazionale per risolvere le situazioni legate ad alcuni dei conflitti che stanno tormentando il mondo.

  • UN RICONOSCIMENTO CONFERITO ANNUALMENTE

    Donald Trump è stato il primo in assoluto a ricevere un riconoscimento che verrà attribuito con cadenza annuale.

    La FIFA ha affermato che il ‘Peace Prize – Football Unites the World’ verrà conferito infatti ogni anno “a nome dei tifosi di tutto il mondo”. 